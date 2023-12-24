اشتباكات عنيفة على عدة محاور شمال وجنوب قطاع غزة

أفاد مراسل RT باندلاع اشتباكات عنيفة اليوم الأحد بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة بمختلف الأسلحة والذخائر منذ ساعات الصباح الأولى.

وتركزت الاشتباكات في جحر الديك والمغراقة وجنوب شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

محور الشمال..

اقتحمت القوات الإسرائيلية مدرسة الرافعي بجباليا البلد، واعتقلت الرجال وأخرجت النساء من هناك بالقوة وسط إطلاق للنار.

ووفقا لشهود عيان عشرات القتلى والجرحى في شوارع جباليا البلد والقصف يمنع الطواقم الطبية من الوصول إلى المنطقة.

محور الوسط..

سقط منذ مساء أمس السبت نحو 40 قتيلا وأصيب العشرات بقصف إسرائيلي على منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة.

محور الجنوب..

أسفر القصف الإسرائيلي على محافظة خان يونس منذ مساء الأمس عن سقوط 19 قتلا، كما قتل شخصان اليوم أحدهما طفل في قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين أثناء محاولتهم الحصول على المياه شرق خان يونس.

المصدر: RT