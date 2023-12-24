قال الصحفي الألماني يوليان ريبكي إن الغرب والمسؤولين الأوكرانيين يعلنون أن القوات الأوكرانية تستخدم مركبات مدرعة حديثة بالجبهة، بينما يستخدم الأوكرانيون سيارات مدنية قديمة.

إقرأ المزيد

وكتب ريبكي في صفحته على منصة "X": "كل من كان في لحظة ما في الجبهة إلى جانب الجنود الأوكرانيين، يعرف مدى خطورة الوضع. وتستخدم هناك ليس فقط السيارات غير المدرعة بل والشخصية والقديمة للغاية للتنقل حيث تكون المركبات المدرعة وفقا للمعايير الغربية ضرورة مطلقة".

Und wie so oft frage ich mich: Wem und was soll diese Propaganda nützen?



➡️Jeder, der schon einmal mit ukrainischen Soldaten an der Front war, weiß, wie prekär und genau andersherum die Lage ist.



➡️Nicht nur nicht gepanzerte, sondern zum größten Teil privat organisierte, teils… pic.twitter.com/05iHWNg4s2 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) December 22, 2023

وأضاف أن ذلك يحدث بسبب نقص قطع الغيار الغربية والإنتاج الضعيف للسيارات في أوكرانيا.

وأشار إلى أن الجنود الأوكرانيين مضطرون لدفع تكلفة الوقود والصيانة بأنفسهم، وأنه لن يكون بإمكانهم تزويد مدرعة أمريكية من طراز "همفي" بالوقود بسبب استهلاكها المرتفع.

المصدر: نوفوستي