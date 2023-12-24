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صحفي ألماني يروي أوضاع الجيش الأوكراني المذرية على الجبهة

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صحفي ألماني يروي أوضاع الجيش الأوكراني المذرية على الجبهة
Gettyimages.ru
أوكرانيا
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قال الصحفي الألماني يوليان ريبكي إن الغرب والمسؤولين الأوكرانيين يعلنون أن القوات الأوكرانية تستخدم مركبات مدرعة حديثة بالجبهة، بينما يستخدم الأوكرانيون سيارات مدنية قديمة.

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وكتب ريبكي في صفحته على منصة "X": "كل من كان في لحظة ما في الجبهة إلى جانب الجنود الأوكرانيين، يعرف مدى خطورة الوضع. وتستخدم هناك ليس فقط السيارات غير المدرعة بل والشخصية والقديمة للغاية للتنقل حيث تكون المركبات المدرعة وفقا للمعايير الغربية ضرورة مطلقة".

وأضاف أن ذلك يحدث بسبب نقص قطع الغيار الغربية والإنتاج الضعيف للسيارات في أوكرانيا.

وأشار إلى أن الجنود الأوكرانيين مضطرون لدفع تكلفة الوقود والصيانة بأنفسهم، وأنه لن يكون بإمكانهم تزويد مدرعة أمريكية من طراز "همفي" بالوقود بسبب استهلاكها المرتفع.

المصدر: نوفوستي

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