بعد اتفاق التجارة الحرة مع كينيا.. فرنسيون يدعون لتدمير الاتحاد والتحرر منه

أثار إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن اتفاقية التجارة الحرة مع كينيا حفيظة "حزب الوطنيين" الفرنسي، الذي اعتبر هذه الخطوة كارثية بالنسبة لبلاده.

وقال زعيم حزب الوطنيين على صفحته في منصة "إكس": "الاتحاد الأوروبي يقتلنا! في الثامن عشر من ديسمبر، أعلنت أورسولا بفخر أنها ستوقع على اتفاقية جديدة للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي، وهذه المرة مع كينيا. ... الاتحاد الأوروبي يريد موتنا! دعونا ندمره بسرعة ونحرر أنفسنا!".

ووفقا له، فإن القطاع الزراعي في فرنسا مهدد بسبب "التصدير المتضخم" للزهور من كينيا، والتي ستكون تكلفتها في السوق الفرنسية أقل عدة مرات من النباتات المحلية.

وخلص فيليبو إلى أن هذا من شأنه أن يقضي على القطاع الزراعي في البلاد.

وفي وقت سابق، قال زعيم حزب "الوطنيين" إن عضوية فرنسا في الاتحاد الأوروبي مدمرة لباريس بسبب الإنفاق غير المعقول على دعم كييف.

ووقع الاتحاد الأوروبي وكينيا اتفاقا تجاريا وصفه الرئيس الكيني بـ "التاريخي"، هو الأول من نوعه منذ 2016 بين الاتحاد وبلد من القارة الإفريقية.

ويضمن اتفاق الشراكة الاقتصادية التي تم توقيعه، للمنتجات الكينية نفاذا إلى السوق الأوروبية بلا رسوم أو حصص مقيدة، في مقابل تخفيضات في التعريفات على المنتجات الأوروبية الموجهة إلى بلدان إفريقيا الشرقية.

المصدر: وكالات