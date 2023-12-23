تدنيس قبر المستشار الألماني السابق هلموت شميت برسوم لصلبان معقوفة (صور)

تعرّض قبر المستشار الألماني الأسبق هلموت شميت وزوجته لوكي في هامبورغ للتدنيس برسوم لصلبان معقوفة، بحسب ما أفادت الشرطة، فيما وصفت وزارة الداخلية هذا الفعل بـ"الشنيع".

وقالت شرطة هامبورغ (الشمال) لوكالة "فرانس برس": "عُثر على الصلبان المعقوفة التي طليت بالأحمر مساء الجمعة على قبرهما في مقبرة في هامبورغ ولكنها أزيلت على الفور".

Unbekannte haben das Grab des früheren Kanzlers Helmut Schmidt und dessen Frau, Loki Schmidt, in Hamburg mit Hakenkreuzen beschmiert. Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar. https://t.co/4NIVngGZRG — t-online (@tonline) December 23, 2023

ولا تملك الشرطة بعد أيّ معلومات عن هوية من ارتكب فعل التخريب هذا أو الدوافع ذات الصلة. والتحقيق ما زال جاريا.

The grave of former German chancellor Helmut Schmidt and his wife Loki has been vandalised with swastika paintings, police in Hamburg told AFP news agency on Saturday. https://t.co/TzW8lMQ8Wv — RTL Today (@rtl_today) December 23, 2023

بدورها، ندّدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، العضو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي كما كان هلموت شميدت، بشدّة بهذا الفعل "الشنيع الذي يتناسى التاريخ".

Was für eine abscheuliche und geschichtsvergessene Tat. Helmut und Loki Schmidt standen immer gegen Menschenverachtung, Rassismus und Antisemitismus ein - im Bewusstsein unserer Geschichte. https://t.co/dPBUuZAmKy — Nancy Faeser (@NancyFaeser) December 23, 2023

وكتبت على حسابها في "إكس" أن "هلموت ولوكي شميت عارضا دائما ازدراء الإنسان والعنصرية ومعاداة السامية (...) إدراكا منهما لتاريخنا".

وشميت مولود في هامبورغ في 23 ديسمبر 1918. وتولى الحكم في ألمانيا الغربية بين 1974 و1982 فيما كانت البلاد تتحول إلى قوة اقتصادية عالمية.

وجسّد مفهوم "السياسة الواقعية" إبّان الحرب الباردة وأطلق ليبرالية اقتصادية جديدة في أوساط الاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا. وتوفي في 10 نوفمبر 2015.

المصدر: أ ف ب