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تدنيس قبر المستشار الألماني السابق هلموت شميت برسوم لصلبان معقوفة (صور)

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تدنيس قبر المستشار الألماني السابق هلموت شميت برسوم لصلبان معقوفة (صور)
Globallookpress
قبر المستشار الألماني السابق هلموت شميت، هامبورغ - ألمانيا.
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تعرّض قبر المستشار الألماني الأسبق هلموت شميت وزوجته لوكي في هامبورغ للتدنيس برسوم لصلبان معقوفة، بحسب ما أفادت الشرطة، فيما وصفت وزارة الداخلية هذا الفعل بـ"الشنيع".

وقالت شرطة هامبورغ (الشمال) لوكالة "فرانس برس": "عُثر على الصلبان المعقوفة التي طليت بالأحمر مساء الجمعة على قبرهما في مقبرة في هامبورغ ولكنها أزيلت على الفور".

ولا تملك الشرطة بعد أيّ معلومات عن هوية من ارتكب فعل التخريب هذا أو الدوافع ذات الصلة. والتحقيق ما زال جاريا.

بدورها، ندّدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، العضو في الحزب الاشتراكي الديموقراطي كما كان هلموت شميدت، بشدّة بهذا الفعل "الشنيع الذي يتناسى التاريخ".

وكتبت على حسابها في "إكس" أن "هلموت ولوكي شميت عارضا دائما ازدراء الإنسان والعنصرية ومعاداة السامية (...) إدراكا منهما لتاريخنا".

وشميت مولود في هامبورغ في 23 ديسمبر 1918. وتولى الحكم في ألمانيا الغربية بين 1974 و1982 فيما كانت البلاد تتحول إلى قوة اقتصادية عالمية.

وجسّد مفهوم "السياسة الواقعية" إبّان الحرب الباردة وأطلق ليبرالية اقتصادية جديدة في أوساط الاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا. وتوفي في 10 نوفمبر 2015.

المصدر: أ ف ب

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