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رئيس وزراء سلوفاكيا: إستراتيجية تسليح أوكرانيا فشلت وروسيا هي التي ستملي شروطها

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رئيس وزراء سلوفاكيا: إستراتيجية تسليح أوكرانيا فشلت وروسيا هي التي ستملي شروطها
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أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أن إستراتيجية تسليح وتمويل أوكرانيا المغلوطة لإرضاخ روسيا وحملها على التفاوض أثبتت فشلها، وأن موسكو هي التي ستملي شروطها للتفاوض حول أوكرانيا.

وأضاف فيستو: "ساد اعتقاد بأنه إذا تم تسليح وتمويل الأوكرانيين فإن الروس سيرضخون ويصبحون عاجزين ومدمرين. لم تنجح هذه الاستراتيجية، وروسيا لم تركع وهي من سيملي الشروط ويحدد موعد المفاوضات".

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وشدد فيستو على أن روسيا لن تترك القرم ودونيتسك ولوغانسك، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى التوقف عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا لأن ذلك لن يجدي نفعا، ولن يؤدي إلا لإثبات حقيقة أن الغرب ينوي القتال حتى آخر أوكراني، وإضعاف روسيا لن يحدث.

وتؤكد روسيا أن المساعدات العسكرية والمالية الغربية لن تنفع أوكرانيا ولن تؤدي إلا لإطالة أمد النزاع، وأنها ستواصل عمليتها العسكرية حتى تحقيق كافة أهدافها في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

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