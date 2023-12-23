 
مباشر

ترامب يدعو بايدن لمناظرة كجزء من الحملة الانتخابية

أخبار العالم

ترامب يدعو بايدن لمناظرة كجزء من الحملة الانتخابية
Reuters Carlo Allegri
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wnl3

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مقابلة مع المذيع الأمريكي هيو هيويت، إنه يريد مناظرة الرئيس جو بايدن كجزء من الحملة الانتخابية.

وقال ترامب إجابة على سؤال المضيف عما إذا كان سيشارك في مناظرة مع بايدن في حال فوز كليهما بترشيح حزبيهما: "تسألني هل؟ سأنتظرهذا بفارغ الصبر! ماذا عن عشر جولات؟..ماذا عن أن نتناظر عشر مرات؟".

إقرأ المزيد
ترامب يرد على بايدن
ترامب يرد على بايدن

وسبق أن منعت المحكمة العليا في ولاية كولورادو دونالد ترامب من المشاركة في الانتخابات المحلية.

وفي وقت سابق، تم رفع دعاوى قضائية تطالب بعدم السماح لترامب بالمشاركة في الانتخابات في 16 ولاية أمريكية أخرى.

وفي 10 ديسمبر، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أوروبا تخشى عواقب فوز ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ترامب أيضا من جهته إن بايدن يشكل تهديدا للديمقراطية في الولايات المتحدة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: الغرب لم يتخل عن أهدافه العدوانية في أوكرانيا ونحن أيضا لا نتخلى عن أهداف عمليتنا العسكرية