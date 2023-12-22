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صحيفة: إسبانيا منعت مشاركة الاتحاد الأوروبي في عملية "حارس الازدهار"

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صحيفة: إسبانيا منعت مشاركة الاتحاد الأوروبي في عملية
AFP
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ذكرت صحيفة "كونفيدنسيال" أن إسبانيا استخدمت حق النقض الفيتو في الاتحاد الأوروبي ضد مشاركة الاتحاد في عملية واشنطن لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وذكرت الصحيفة أنه قبل ذلك بساعات دعت الحكومة الإسبانية أوروبا بأكملها لضرورة المشاركة في هذه العملية والتحالف في البحر الأحمر.

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ولفتت الصحيفة إلى أن إسبانيا لم توضح لشركائها سبب تغيير موقفها.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين قد أعلن في وقت سابق عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات "حارس الازدهار" لحماية البحر الأحمر وخليج عدن وسط هجمات الحوثيين في اليمن على السفن التجارية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن أكثر من 20 دولة انضمت إلى العملية التي تقودها الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي

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