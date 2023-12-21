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ماكرون يعتبر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر "تهديدا غير مقبول"

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ماكرون يعتبر هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
Legion-Media
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اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس أن الهجمات التي ينفّذها الحوثيون المدعومون من إيران في البحر الأحمر "تهديد غير مقبول".

وقال ماكرون أمام عسكريين فرنسيين منتشرين في الأردن إن تهديد هذه المنطقة التي تعد أساسية للنقل البحري العالمي من جانب الحوثيين "أمر غير مقبول"، مشيدا بـ"الدور المهم" الذي قامت به البحرية الفرنسية في الأيام الأخيرة لمواجهته.

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وأعلن الحوثيون انهم سيغلقون طرق الملاحة في البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية حتى يتم فك الحصار عن قطاع غزة، ومع تصاعد الحرب في غزة صعد الحوثيون أكثر بمنع جميع السفن التي تحمل شحنات لإسرائيل من المرور من البحر الأحمر أيا كانت جنسيتها.

على إثر ذلك أعلن العديد من شركات الشحن البحري العالمية أيقاف تعاملاتها مع إسرائيل.

ردا على هذا التهديد تعمل الولايات المتحدة على تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الاحمر، وقد أعلنت فرنسا أنها سوف تشارك في هذا التحالف.

المصدر: AFP

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