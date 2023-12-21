هرتسوغ يلقي اللوم على الأمم المتحدة في شح المساعدات الواصلة إلى غزة

ألقى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ اللوم على الأمم المتحدة وحملها مسؤولية عدم كفاية المساعدات الإنسانية لقطاع غزة مشيرا إلى أنه يمكن لتل أبيب زيادة عدد الشاحنات إلى ثلاثة أضعافها.

وقال هرتسوغ خلال لقاء مع رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان الفرنسي، جيرارد لارشر: "لسوء الحظ، بسبب الفشل الذريع للأمم المتحدة في العمل مع شركاء آخرين في المنطقة، لم يتمكنوا من جلب أكثر من 125 شاحنة بمعدل يومي".

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وقال: "لو أدت الأمم المتحدة عملها بدلا من الشكوى طوال اليوم، لكان من الممكن اليوم جلب مساعدات إنسانية أكثر بمقدار ثلاثة أضعافها إلى قطاع غزة".

وبحسب هرتسوغ، فإن إسرائيل قادرة على تأمين وصول 300 أو حتى 400 شاحنة مساعدات يوميا إلى القطاع، وهو ما يعني عشرات آلاف الأطنان من الماء والغذاء والدواء".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفاد مراسل RT بمقتل 6 فلسطينيين بينهم مدير معبر "كرم أبو سالم" العقيد بسام غبن في غارة إسرائيلية استهدفت المعبر، ومحيط معبر رفح جنوب قطاع غزة.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا عزمها نقل 700 طن من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

من جهته، أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين أن المملكة نجحت في إيجاد مسار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مباشرة عبر جسر الملك حسين.

وقد دخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ76 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: نوفوستي + RT