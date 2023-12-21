مقتل مدير معبر كرم أبو سالم و5 آخرين بقصف إسرائيلي للمعبر

أفاد مراسل RT بمقتل 6 فلسطينيين بينهم مدير معبر كرم أبو سالم العقيد بسام غبن في غارة إسرائيلية استهدفت المعبر، ومحيط معبر رفح جنوب قطاع غزة.

وحسب وسائل الإعلام الفلسطينية أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل العقيد بسام غبن، و3 من موظفي شرطة الحدود.

أما في معبر رفح، فقد أسفر القصف الإسرائيلي عن مقتل فلسطينيين اثنين، وتوجهت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نحو المعبر بعد وصول نداءات حول جرحى وإصابات جراء القصف الإسرائيلي، كما دفع الجانب المصري بسيارات إسعاف باتجاه المعبر.

وأشار مراسلنا في وقت سابق اليوم إلى أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في قطاع غزة وتحديدا في مناطق الجنوب، في ظل انقطاع الاتصالات عن القطاع لليوم الثاني على التوالي.

وأجبرت القوات الإسرائيلية اليوم الخميس، المواطنين الفلسطينيين على النزوح قسرا عن منطقة واسعة في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ76 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية.

المصدر: RT