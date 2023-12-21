الولايات المتحدة والدنمارك توقعان اتفاقية دفاعية

وقع وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والدنماركي لارس لوكيه راسموسن اتفاقية ثنائية حول التعاون الدفاعي بين البلدين، تسمح بنشر القوات الأمريكية على أراضي الدنمارك.

وبموجب الاتفاقية، التي تم توقيعها لمدة 10 سنوات، ستستطيع الولايات المتحدة نشر قواتها ومعداتها العسكرية على الأراضي الدنماركية على المدى القصير والبعيد. وستتمكن القوات الأمريكية من استخدام 3 قواعد عسكرية على أراضي الدنمارك.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل التوقيع على الاتفاقية في واشنطن، يوم الخميس، إن "اتفاقية التعاون في مجال الدفاع التي نعتزم توقيعها، ستعزز التعاون الأمني بين بلدينا".

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وتابع: "بعد دخولها حيز التنفيذ ستتمكن قواتنا من تنسيق الأعمال بفاعلية أكثر"، مضيفا أن ذلك سيزيد من نوعية التعامل بين قوات البلدين أثناء التدريبات المشتركة، وقدراتها العملياتية في إطار الناتو.

وكانت الولايات المتحدة قد وقعت اتفاقية مماثلة مع فنلندا يوم الاثنين الماضي، ستمكن القوات الأمريكية من استخدام 15 قاعدة عسكرية على الأراضي الفنلندية.

المصدر: تاس