CNN: الاستخبارات الأمريكية ترى أن نفوذ حماس قد تزايد بشكل حاد في الشرق الأوسط

ذكرت قناة "CNN"، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن وكالة الاستخبارات الأمريكية ترى أن تأثير حركة حماس الفلسطينية قد ازداد في الشرق الأوسط منذ بدء التصعيد في قطاع غزّة.

ونقلت القناة عن المسؤولين أن: "وكالات الاستخبارات الأمريكية، تعتقد أن سلطة ونفوذ حماس ازدادا بشكل حاد، خلال الصراع (الفلسطيني الإسرائيلي)، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن حماس تمكنت من الظهور أمام المجتمع الدولي باعتبارها المجموعة المسلحة الوحيدة التي تقاتل ظالما متوحشا يقتل النساء والأطفال".

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وأشار المسؤولون إلى أن، "العملية الإسرائيلية أدت إلى مقتل مدنيين في القطاع، الأمر الذي أثار الكثير من الانتقاد للدولة اليهودية، وأصبحت حماس بالنسبة للكثيرين في الشرق الأوسط مثابة المدافع عن القضية الفلسطينية والمقاتل الفعال ضد إسرائيل".

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا في البنية التحتية في القطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى 20 ألفا ونحو 52.6 ألفا إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 466 جنديا في معارك قطاع غزة.

المصدر: تاس+RT