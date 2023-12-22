RT تعلن أسماء الفائزين بمسابقة خالد الخطيب الدولية للمراسلين الحربيين

اختارت لجنة تحكيم جائزة خالد الخطيب الدولية لعام 2023 الفائزين بمسابقة RT الدولية للمراسلين الحربيين لأفضل الأعمال من مناطق النزاع.

وقُدمت جائزة خالد الخطيب الدولية (Khaled Alkhateb International Memorial Awards) لعام 2023 في أربع فئات: "أفضل عمل صحفي من مناطق النزاع: فيديو"، "أفضل عمل صحفي من مناطق النزاع: نصوص/مطبوعات"، "أفضل عمل صحفي: مهمة إنسانية (فيديو)"، و"أفضل عمل صحفي: مهمة إنسانية (نصوص/مطبوعات)". وتنافست على الفوز بالجائزة أعمال صحفيين من 14 دولة وبست لغات.

الفائزون:

1- "أفضل عمل صحفي من مناطق النزاع: فيديو".

غازي العالول (قطاع غزة، فلسطين) "غزة: التداعيات"، قناة رؤيا (الأردن).

سلسلة تقارير عن الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لقصف مستمر من قبل الجيش الإسرائيلي. ويتحدث المراسل عن مقتل صحفيين كانوا يغطون الأزمة، وعن عمل المستشفيات خلال الحرب، وعن حياة النازحين.

2- "أفضل عمل صحفي من مناطق النزاع: نصوص/مطبوعات".

سيرغي برودنيكوف، "تقارير من دونباس"، صحيفة "إيزفيستيا" (روسيا).

سلسلة المقالات عن المدن المحاذية للجبهة في جمهورية دونيتسك الشعبية في منتصف عام 2022. ويصف المراسل تداعيات أشد لحظات القصف على مدينة دونيتسك، وجهود إعادة الحياة السلمية في فولنوفاخا بعد توقف الاشتباكات قبل فترة قريبة، وكذلك إجلاء السكان المدنيين من ماريوبول والأوضاع في ياسينوفاتا التي كانت تستهدف يوميا بالقصف.

3- "أفضل عمل صحفي: مهمة إنسانية (فيديو)".

سيباستيان سالغادو، "تانغو الحرية في لونغانسك"، البوابة الإلكترونية Data Urgente (الأرجنتين).

لتصوير سلسلة من الأفلام الوثائقية، اتجه صحفي من الأرجنتين في آب/أغسطس عام 2022 إلى جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين. ويتحدث الفيلم عن قصص السكان المحليين وعن إعادة الحياة إلى هذه المنطقة المحاذية للجبهة بعد انتهاء الأعمال القتالية.

4- "أفضل عمل صحفي: مهمة إنسانية (نصوص/مطبوعات)".

سارة سلوم (سوريا)، "عندما تصمت الأسلحة..."، موقع قناة الميادين بالإنجليزية (Al Mayadeen English) (لبنان).

سلسلة من المقالات تتحدث عن الحياة ما بعد الحرب في مناطق سورية. تروي الصحفية عن الأزمة الإنسانية النابعة من شح المياه والغذاء، وارتفاع عمالة الأطفال، والتهديد الذي تشكله الألغام التي لم تنفجر، أو تزل.

وتضم لجنة تحكيم الجائزة، المراسل الحربي لشركة عموم روسيا للراديو والتلفزيون الحكومية يفغيني بودوبني، ورئيس تحرير صحيفة اليوم السابع المصرية أحمد جمعة، والإعلامي ومذيع قناة الغد العربية عمرو عبد الحميد، والمراسل الحربي اللبناني والباحث في مركز دراسات الوحدة العربية محمد بلوط، ورئيس الفرع الإفريقي لقناة TV BRICS أياندا هولو. إضافة إلى ذلك تم تقييم الأعمال من قبل صحفيي قناة RT، سلام مسافر (RT Arabic)، وسيميون سينديروف (RT Spanish)، وتوماس روبير (RT DE).

وفي السنوات الماضية فاز صحفيون من روسيا والعراق وإيرلندا وسنغافورة والولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وسوريا واليمن بجائزة خالد الخطيب الدولية.

أسست قناة RT جائزة Khaled Alkhateb International Memorial Awards تخليدا لذكرى الصحفي خالد الخطيب ذي الـ25 ربيعا الذي عمل متعاقدا مع قناة RT Arabic، وقضى إثر قصف صاروخي من مسلحين في محافظة حمص السورية عام 2017، خلال تغطيته لمعارك خاضتها القوات الحكومية السورية ضد الإرهابيين. وفي عام 2018، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما قلّد بموجبه خالد الخطيب بعد رحيله وسام الشجاعة الروسي، وسلم لعائلته خلال المراسم الأولى لمنح الجائزة.

المصدر: RT