رشقات صاروخية من غزة تقطع اجتماعا بين لابيد وأعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي (فيديو)

دوت صافرات الإنذار خلال اجتماع بين زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، وأعضاء من مجلس الشيوخ الفرنسي، وذلك بسبب رشقات صاروخية أطلقت من غزة.

وحسب موقع Ynet فإن لابيد اجتمع مع أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي في رمات غان، في تل أبيب، وخلال الاجتماع دوت صافرات الإنذار عقب إطلاق رشقات صاروخية من قطاع غزة نحو تل أبيب، مشيرا إلى أنه تم إجلاء المشاركين إلى منطقة محمية.

وقال لابيد لأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي: "هذا مثال صغير لما حدث في إسرائيل في الأشهر الأخيرة".

אזעקה קטעה את פגישת יאיר לפיד עם נשיא וחברי הסנאט הצרפתי המבקרים בארץ. לפיד: ״זו דוגמה קטנה למה שקורה בישראל בחודשים האחרונים״. pic.twitter.com/UYI4Om0vBY — ישראל היום (@IsraelHayomHeb) December 21, 2023

وأعلنت كتائب القسام قصف "تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين".

المصدر: Ynet +RT