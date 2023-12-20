بلينكن: أوافق الرئيس بوتين في شيء واحد فقط

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أنه يوافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيما قاله بأن دعم واشنطن المستمر لكييف أمر بالغ الأهمية.

قال بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الخارجية للحديث عن حصيلة العام: "هناك شيء وحيد فقط أوافق بوتين عليه، وهو أن الدعم الأميركي المقدم لأوكرانيا لضمان استمرارها بالقتال، أمر بالغ الأهمية".

بحسب بلينكن، واشنطن ستواصل دعم كييف عسكريا واقتصاديا وديمقراطيا.

وأشار بلينكن إلى أن قرابة 90% من المساعدة الأمنية التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا تم إنفاقها في الولايات المتحدة، واستفادت منها الشركات والعمال والمؤسسات الأمريكية، وهذا بدوره عزز القاعدة الصناعية الدفاعية للولايات المتحدة.

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بالإضافة لذلك، قال بلينكن إن الولايات المتحدة لديها "خطة دقيقة" ستسمح لأوكرانيا بالوقوف على قدميها مستقبلا، ولن تكون بحاجة لمواصلة تزويدها بالمساعدة بنفس المستوى الحالي.

وقال بوتين، خلال المؤتمر الصحفي السنوي، إن أهداف العملية العسكرية الخاصة لم تتغير، وهي اجتثاث النازية، ونزع سلاح أوكرانيا، فضلاً عن ضمان وضعها المحايد.

وأشار الرئيس إلى أن أوكرانيا لا تنتج حاليا أية أسلحة تقريبا، وكل تتلقاه من الدعم تحصل عليه بالمجان.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أي نتائج من الهجوم المضاد.

المصدر: تاس