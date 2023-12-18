قال البروفيسور بجامعة بيتسبرغ، دانييل كوفاليك، إن الولايات المتحدة تنوي بدء مفاوضات مع روسيا بسبب غياب أي فرص لانتصار أوكرانيا في ساحة المعركة.

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وعبر كوفاليك في حديث لقناة "Dialogue works" على "يوتيوب" عن اعتقاده بأن واشنطن قلقة من أن العسكريين الأوكرانيين منتشرون في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تريد الولايات المتحدة الجلوس إلى طاولة المفاوضات بسبب "الهزيمة المحتملة" في الصراع.

وقال: "كان من الممكن إبرام اتفاق مع روسيا في مارس 2022... لكن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد ذلك"، مذكرا بأن الوضع في ساحة المعركة يظهر أن أوكرانيا "ستخسر في أي حالة من الأحوال".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مرة إن موسكو لا تسعى إلى إطالة النزاع بل إلى إنهائه. كما أشار إلى أنه يجب على أوكرانيا إلغاء قانون حظر التفاوض مع روسيا إذا أرادت بدء حوار مع روسيا.



المصدر: نوفوستي