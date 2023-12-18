 
مباشر

خبير أمريكي يتحدث عن فرص بدء المفاوضات بين روسيا وواشنطن حول أوكرانيا

أخبار العالم

خبير أمريكي يتحدث عن فرص بدء المفاوضات بين روسيا وواشنطن حول أوكرانيا
AP
أوكرانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wm8d

قال البروفيسور بجامعة بيتسبرغ، دانييل كوفاليك، إن الولايات المتحدة تنوي بدء مفاوضات مع روسيا بسبب غياب أي فرص لانتصار أوكرانيا في ساحة المعركة.

إقرأ المزيد
سيناتور أمريكي: فكرة عودة روسيا لحدود 1991 سخيفة ويتعين علينا إنهاء الحرب
سيناتور أمريكي: فكرة عودة روسيا لحدود 1991 سخيفة ويتعين علينا إنهاء الحرب

وعبر كوفاليك في حديث لقناة "Dialogue works" على "يوتيوب" عن اعتقاده بأن واشنطن قلقة من أن العسكريين الأوكرانيين منتشرون في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تريد الولايات المتحدة الجلوس إلى طاولة المفاوضات بسبب "الهزيمة المحتملة" في الصراع.

وقال: "كان من الممكن إبرام اتفاق مع روسيا في مارس 2022... لكن الولايات المتحدة استخدمت حق الفيتو ضد ذلك"، مذكرا بأن الوضع في ساحة المعركة يظهر أن أوكرانيا "ستخسر في أي حالة من الأحوال".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من مرة إن موسكو لا تسعى إلى إطالة النزاع بل إلى إنهائه. كما أشار إلى أنه يجب على أوكرانيا إلغاء قانون حظر التفاوض مع روسيا إذا أرادت بدء حوار مع روسيا.


المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا