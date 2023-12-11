سيناتور أمريكي: فكرة عودة روسيا لحدود 1991 سخيفة ويتعين علينا إنهاء الحرب

صرح عضو مجلس الشيوخ من الحزب الجمهوري عن ولاية أوهايو، جيمس فانس، بأن فكرة دفع روسيا إلى العودة لحدود عام 1991 هي "فكرة سخيفة، لا يصدقها أحد".

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جاء ذلك في حوار له ببرنامج "حالة الاتحاد" مع الإعلامي جيك تابر على قناة CNN، خلال عرض له للأسباب التي دفعته ومجموعة من زملائه لوقف المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل، حيث تابع: "إن أي شخص لديه عقل يعرف أن الصراع في أوكرانيا سينتهي بالمفاوضات. وفكرة أن أوكرانيا سوف تدفع روسيا إلى العودة إلى حدود عام 1991 هي فكرة سخيفة، ولا أحد يصدقها حقا".

وأشار السيناتور إلى أنه تم تدمير أوكرانيا وظيفيا كدولة، وأصبح متوسط عمر ضابط القوات المسلحة الأوكرانية 43 عاما، وهو أمر مأساوي، وأكد على أنه من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن أوكرانيا سوف تضطر إلى التنازل عن بعض الأراضي للروس، وأضاف: "يتعين علينا أن ننهي هذه الحرب".

كما شدد فانس على أنه يتعين على السلطات الأمريكية أن توقف إراقة الدماء، وليس أن "تكتب مزيدا من الشيكات على بياض للحرب".

المصدر: CNN