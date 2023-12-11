في تجاوز للبروتوكول.. عناق حار وهدية خاصة من ميلي لزيلينسكي (فيديو)

أهدى الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير ميلي نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي شمعدان الحانوكا الخاص بأعياد اليهود، بعد أن احتضنه ورحب به بشكل حار لدى وصوله إلى حفل التنصيب.

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وبالرغم من أن ميلي ليس يهوديا، إلا أنه من المعروف عنه معزته الخاصة لليهود، حيث سبق أن أبدى شغفه لدراسة التوراة والكتب المقدسة اليهودية الأخرى والتعمق فيها، لأنه يفكر في اعتناق اليهودية.

ولاحقا، تحدث ميلي لبرهة مع زيلينسكي على درج مبنى الكونغرس. وقال الرئيس الأوكراني في تصريحات للصحافة داخل الجمعية التشريعية: "نعول على الرئيس ميلي لدعم أوكرانيا. وأنا متأكد من أنه سيدعمنا أمام الأمم المتحدة".

وفي وقت سابق، توجه زيلينسكي إلى الأرجنتين، حيث شارك أمس الأحد في حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني الجديد خافيير مايلي.

وتثير تصرفات زيلينسكي منذ فترة غضبا متزايدا في أوكرانيا، حيث قال أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، إنه بدلا من الاهتمام بالوضع الداخلي في البلاد، يقضي زيلينسكي أغلب وقته في جولات خارجية، بلا أي فائدة.

El Airbus A319-115X(CJ), matrícula UR-ABA 🇺🇦, arribó a Ezeiza con 46 pasajeros a bordo (Volodímir Zelensky y su comitiva) proveniente de Brasilia 🇧🇷



La aeronave estará hasta la tarde/noche del domingo en Buenos Aires. pic.twitter.com/8xwFMgSAGG — Vuelos y Spotters ✈ (@SpottersArg) December 10, 2023

المصدر: "rosario3"