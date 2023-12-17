كنيسة إنجلترا تبارك للمرة الأولى في تاريخها زواج المثليين (صور)

للمرة الأولى وبشكل رسمي بارك كهنة كنيسة إنجلترا الشراكات بين المثليين بالرغم من استمرار فرض حظر على حفلات الزفاف الكنسية للأزواج المثليين.

وتأتي الخطوة وسط انقسامات عميقة داخل مجتمع الأنجليكانية العالمية وهي كنائس بروتستانتية العقيدة تضم كنيسة إنكلترا وكنائس ترتبط بها تاريخيا، أو تحمل معتقدات ذات صلة وثيقة به بشأن الزواج والجنس.

وفي واحدة من الاحتفالات الأولى، نال اتحاد الكاهنة كاثرين بوند والكاهنة جين بيرس، البركة في كنيسة يوحنا المعمدان في فيليكسستو شرق إنجلترا، حيث تعملان ككاهنتين.

وركعت الكاهنتان أمام القس كانون أندرو دوتشين، الذي رفع رأسيهما وهو يوجه "الشكر لكاثرين وجين على ما يتشاركن من حب وصداقة والتزام كل منهما تجاه الأخرى".

Church of England blesses same-sex couples for the first time, but they still can’t wed in churchhttps://t.co/C5PhCJBLeHpic.twitter.com/UBmBrWNTcc — The Washington Times (@WashTimes) December 17, 2023

First Church of England blessings for same-sex couples take place after reforms https://t.co/NXFn9FS5GM — Carolyn Anderson (@Carolyn69816106) December 17, 2023

وكانت الكنيسة قد صوتت في فبراير الماضي بالموافقة على السماح لرجال الدين بمباركة الروابط التي تجمع أزواجا مثليين أقاموا حفلات زفاف مدنية أو شراكات.

وأقر مجلس أساقفة الكنيسة الثلاثاء 12 ديسمبر الكلمات المستخدمة في منح البركات، المعروفة بصلوات الحب والإيمان وقد استخدمت لأول مرة الأحد.

وتم التوصل إلى ذلك الحل الوسط بعد خمس سنوات من المداولات بشأن موقف الكنيسة من الحياة الجنسية.

واعتذر قادة الكنيسة عن عدم ترحيبها بمجتمع الميم لكنهم في الوقت نفسه تمسكوا بمبدأ أن الزواج هو اتحاد يجمع بين رجل واحد وامرأة واحدة.

المصدر: أ ب