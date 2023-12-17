عاصفة قوية تزيح طائرة متوقفة من مكانها في مطار الأرجنتين (فيديو)

تسببت رياح قوية في الأرجنتين في تحريك طائرة وقلب درج صعود الركاب في مطار بوينس آيرس، وفقا لتقرير نشره موقع "إنفوباي" .

وكتب الموقع: "في إحدى اللقطات، يظهر كيف تحركت إحدى طائرات شركة الطيران الأرجنتينية "Aerolineas Argentinas"، التي كانت مركونة على أرض المطار بفعل الرياح، كما يظهر الدرج المستخدم لصعود ونزول الركاب وهو ينقلب بعد اصطدام جناح الطائرة به".

Strong storm in Buenos Aires damages planes and the terminal building of the Aeroparque Airport. #tormenta#BuenosAires#Argentinapic.twitter.com/edC5vdOmGe — Smriti Sharma (@SmritiSharma_) December 17, 2023

وأشار التقرير إلى أن عدة رحلات دولية وداخلية تم إلغاؤها وتوجيهها إلى مدن أخرى بسبب العاصفة.

وكانت صحيفة "كلارين" قد أفادت في وقت سابق بأن عاصفة قوية بسرعة رياح تصل إلى 146 كيلومترا في الساعة اجتاحت ساحل الأرجنتين، وأدت إلى مصرع ما لا يقل عن 13 شخصا في مدينة باهيا بلانكا.

المصدر: إنفوباي