قال رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق نيكولاي أزاروف في مقابلة تلفزيونية، إن أوكرانيا لن تتمكن قط في عهد فلاديمير زيلينسكي، من الانضمام إلى صفوف الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "سمعة نظام زيلينسكي مشوهة تماما، ويحتاج إلى شيء ما يدعمه. ولذلك، تم اتخاذ القرار الأوروبي بخصوص وجود استعداد لبدء المفاوضات، وهو أمر مثير للسخرية من وجهة نظر فهم هذه العملية. الأراضي التي تخضع اليوم لسيطرة نظام كييف لا تستطيع ولا يمكنها أن تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي".

إقرأ المزيد

وأشار أزاروف إلى أن "ورقة" الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، يتم لعبها من أجل إلهام الأوكرانيين الذين أنهكهم النزاع.

وأوضح رئيس الوزراء الأسبق، أن مثل هذه الخطوة لن تؤدي إلى أي شيء ملموس فعلا.

وقال: "قد أكون نبيا سيئا، لكنني متأكد من أن هذه القضية ستستمر على مدى السنوات العشر القادمة وستغوص في مرحلة المفاوضات. <...> مع تركيا اتخذوا نفس القرار قبل 20 عاما، وكذلك مع دول البلقان التي تنتظر الانضمام المنشود حوالي 15 عاما".

في يونيو 2022، منح الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا وضع الدول المرشحة للاتحاد الأوروبي، وطرح عدة شروط صارمة للبدء الرسمي لمفاوضات الانضمام.

وصدرت اعترافات أوروبية متعددة، تفيد بأن هذا القرار رمزي إلى حد كبير ــ ويهدف لدعم كييف وكيشيناو في مواجهتهما مع موسكو. وصف الدولة المرشحة في حد ذاته، وكذلك بدء المفاوضات، لا يعني بالضرورة أن الدولة ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، فهذه الخطوات أيضا لا تلزم بروكسل بأي شيء.

المصدر: نوفوستي