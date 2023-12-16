اختطاف القنصل الفخري البريطاني لدى الإكوادور والشرطة تحقق (فيديو+صور)

تعرض القنصل الفخري البريطاني في الإكوادور كولين أرمسترونغ للخطف في مدينة غواياكيل الساحلية في ولاية لوس ريوس جنوب غربي البلاد، بحسبما أفادت به الشرطة يوم السبت.

وتم خطف الدبلوماسي، وهو مالك شركة زراعية أيضا، في الساعات الأولى من الصباح من مزرعته في منطقة بابا.

SECUESTRARON AL CÓNSUL DE REINO UNIDO MIENTRAS DORMÍA



Colin Armstrong, presidente de Agripac y cónsul honorario de Reino Unido en Guayaquil, fue secuestrado esta madrugada por delincuentes que ingresaron a su hacienda en Baba, provincia de Los Ríos.



Así quedó su vivienda… pic.twitter.com/1xFunIQEY9 — Periodismo Público Ecuador (@PeriodismoP_Ec) December 16, 2023

وقالت الشرطة في رسالة على منصة "إكس" إنها تجري تحقيقا في لوس ريوس، في حين لم تدل سفارة المملكة المتحدة ولا وزارة الخارجية الإكوادورية بأي تعليق حتى الآن.

El cónsul honorario de Reino Unido en la ciudad portuaria de Guayaquil, Colin Armstrong, fue secuestrado en la provincia Los Ríos, indicó la policía de Ecuador.

🗞️: @AFPespanol#16Dicpic.twitter.com/3eWHRlMhbN — FM Center Es Noticia (@FMCenterNoticia) December 16, 2023

وتحولت الإكوادور في الأعوام الأخيرة إلى مركز عمليات لكارتيلات المخدرات سواء أجنبية أو محلية، مع انتشار جرائم القتل والخطف والابتزاز.

وتسيطر عصابات تمتهن العنف على سجون وأحياء في العديد من المدن والموانئ.

كما ازدادت نسبة جرائم القتل على المستوى الوطني بمقدار 4 أضعاف منذ 2018، بحيث قفزت من ست جرائم إلى 26 جريمة لكل مئة ألف نسمة من السكان.

وتقع الإكوادور بين كولومبيا والبيرو، أكبر منتجين للكوكايين عالميا. وصادرت على أراضيها كمية قياسية من المخدرات العام 2021 بلغت 210 أطنان.

المصدر: أ ف ب