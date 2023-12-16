معدلات المشردين تبلغ أعلى مستوياتها في الولايات المتحدة

سجلت معدلات المشردين في الولايات المتحدة ارتفاعا بنحو 12 بالمئة لتبلغ أعلى مستوياتها في تاريخ البلاد.

وأفادت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية في تقرير بأن أعداد المشردين في البلاد وصلت إلى مستويات قياسية.

وأضافت الوزارة أن أعداد المشردين بلغت أكثر من 650 ألف شخص بحلول يناير 2023.

وأوضحت الإسكان والتنمية الحضرية أن هذا الرقم الأعلى منذ عام 2007 الذي شهد بدء تسجيل البيانات الخاصة بهذا الشأن.

وأشارت إلى ارتفاع أعداد المشردين بنسبة 12 بالمئة، موضحة أن النسبة الأكبر منهم يشكلها المشردون لأول مرة في حياتهم.

وأرجع بيان الوزارة أسباب هذا الارتفاع إلى غلاء أسعار إيجار المنازل وتقلص التمويل خلال فترة وباء كورونا.

وتشكل العائلات التي لها أولاد 28 بالمئة من إجمالي المشردين في الولايات المتحدة، بحسب بيان الوزارة.

المصدر: وكالات + "أكسيوس"