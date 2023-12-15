"للمرة الأولى".. اتفاق على قانون يضمن حرية الإعلام في الاتحاد الأوروبي

اتفق البرلمانيون الأوروبيون والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة على تشريع يهدف إلى "حماية تعددية وسائل الإعلام واستقلالها" بحسب إعلان البرلمان والمجلس الأوروبيين.

وقالت النائبة الألمانية في البرلمان الأوروبي سابين فيرهيين، خلال مؤتمر صحفي في ختام المفاوضات، "للمرة الأولى على المستوى الأوروبي، لدينا تشريع يضمن حرية الإعلام، واستقلال وسائل الإعلام وحماية الصحافيين".

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يشار إلى أن دولا عدّة من بينها فرنسا، أصرّت خلال المفاوضات على إدراج استثناءات محتملة لحظر مراقبة الصحافيين، متذرعة بـ"الأمن القومي"، الأمر الذي أثار قلق العاملين في الصحافة والمدافعين عن حرية الصحافة.

من جهتها، أكّدت النائبة الرومانية رامونا ستروغاريو أنّ النص التوافقي الذي تمّ التوصل إليه الجمعة لا يتضمّن "أي إشارات إلى الأمن القومي".

وأشارت فيرهيين إلى أن المراقبة، مثل استخدام برامج تجسّس في أجهزة يستخدمها الصحافيون، مُمكنة فقط إذا تم التصريح بها بموجب "قرار قضائي" وفي حالات "الجرائم الخطيرة".

بدورها، قالت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية المعنية بالقيم والشفافية فيرا يوروفا "هذا ليس شيكا على بياض".

وأضافت المفوّضة التشيكية "نحن لا ننظّم وسائل الإعلام، بل ننظم مساحة وسائل الإعلام".

المصدر: أ ف ب