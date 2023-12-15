وسائل إعلام : فنلندا تتظاهر غدا احتجاجا على إغلاق الحدود مع روسيا

أفادت هيئة الإذاعة الفنلندية "أوليسراديو" أنه سيتم تنظيم احتجاج في فنلندا ضد إغلاق الحدود مع روسيا يوم السبت 16 ديسمبر في مدينة لابينرانتا الحدودية

وجاء في منشورالإذاعة على موقعها الرسمي: "في لابينرانتا سيكون هناك احتجاج ضد إغلاق الحدود الشرقية وسياسات الحكومة يوم السبت 16 ديسمبر".

إقرأ المزيد

وفي وقت سابق، أفيد بأن الحكومة الفنلندية ستغلق جميع نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا اعتبارا من 15 ديسمبر، معللة ذلك بدخول بتدفق اللاجئين عبر الحدود مع روسيا.

وكانت الحكومة الفنلندية قد أعلنت، في 30 نوفمبر الماضي، إنهاء العمل باتفاقية التعاون الحدودي مع روسيا.

وذكرت الحكومة الفنلندية أنها تلقت مذكرة من وزارة الخارجية الروسية حول هذا الموضوع، في 25 أكتوبر، حول قرار روسيا إنهاء هذه المعاهدة.

وجاء في بيان صادر عنها: "يصدر مجلس الدولة قرارا بإلغاء الاتفاقية بين جمهورية فنلندا وحكومة روسيا الاتحادية، بشأن تطوير التعاون الحدودي بين جمهورية فنلندا وروسيا الاتحادية"، ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ، في 24 يناير 2024.

وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين وقع، في 20 أكتوبر الماضي، قرارا بإنهاء الاتفاقية مع فنلندا بشأن تعزيز التعاون الحدودي.

المصدر: RT