تعليقات تركية على ما قاله بوتين عن أردوغان

ابتهج قراء صحيفة "هابير 7" التركية بما وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال لقاء «حصيلة العام» يوم الخميس.

وقال الرئيس الروسي إن نظيره التركي هو أحد قادة المجتمع الدولي، وهو مشارك في حل الصراع في غزة، ويبذل قصارى جهده لضمان تغير الوضع إلى الأفضل. وأضاف بوتين أنه على اتصال دائم مع أردوغان.

ورد أحد القراء على تصريح الرئيس الروسي قائلاً: "المستقبل سيكون في صالح تركيا وروسيا. أما أوروبا فقد انتهى عصرها".

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وأبدى آخر موقفه الداعم قائلا: "إذا اتحدت تركيا وروسيا، حينها سوف يسير العالم في الاتجاه الصحيح - وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة".

واقترح قارئ آخر: "يجب على تركيا أن تقيم علاقات ودية مع جميع جيرانها المقربين، وبخاصة روسيا".

وعلق أحد المشاركين قائلا: "في زمننا هذا، روسيا هي إحدى الدول القليلة في العالم التي يمكن أن تكون حليفا موثوقا".

واختتمت المناقشة بأن "بوتين يقول كل شيء بشكل صحيح".

وأوجز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حصيلة العام 2023 يوم الخميس في مؤتمر صحفي كبير، بالتزامن مع لقاء خط مباشر ساخن. واستمر اللقاء مع الرئيس لمدة أربع ساعات ونيف.

المصدر: ريا نوفوستي