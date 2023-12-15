موسكو تعلق على دعوة شولتس لأوربان لشرب "فنجان قهوة" خارج قاعة القمة الأوروبية

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إرسال المستشار الألماني أولاف شولتس، رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان لشرب القهوة خلال التصويت حول أوكرانيا بأنه "ممارسة فريدة".

وأضاف ممثل الكرملين في تعليقه: "هذا على الأغلب، يخص شؤون الاتحاد الأوروبي، وعلاقات هنغاريا مع المفوضية الأوروبية. هذا ليس من شأننا، لكننا نقرأ باهتمام كبير تقارير إعلامية مختلفة حول، على سبيل المثال، ممارسة اتخاذ قرارات مختلفة في الاتحاد الأوروبي، وانتظار خروج شخص ما لتناول القهوة وما إلى ذلك، من أجل تمرير بعض القرارات في غياب شخص ما. إذا كان هذا صحيحا، فهذه ممارسة فريدة من نوعها فعلا".

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وأشار بيسكوف إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي ببدء المفاوضات بشأن انضمام أوكرانيا ومولدوفا هو قرار مسيس، ومن الواضح أن هاتين الدولتين لا تستوفيان معايير القبول في هذا الاتحاد. ونوه بأن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن تستمر لفترة طويلة أو لعقود.

وقال: "دائما كان لدى الاتحاد الأوروبي معايير صارمة إلى حد ما للدخول، وفي الوقت الحالي من الواضح أن لا أوكرانيا ولا جمهورية مولدوفا تستوفي هذه المعايير. الاتحاد الأوروبي يرغب من خلال ذلك في إظهار الدعم لهاتين الدولتين، ولكن بطبيعة الحال، يمكن لمثل هؤلاء الأعضاء الجدد أن يزعزعوا استقرار الاتحاد الأوروبي. وبطبيعة الحال، بما أننا نعيش مع الاتحاد الأوروبي في نفس القارة الأوروبية، فإن الموضوع يحظى باهتمامنا، لذلك نحن نراقب هذا الأمر عن كثب".

وأشار بيسكوف إلى أن نية قبول أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا في الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى إزعاج روسيا.

وعلق بيسكوف على اتفاقية الدفاع بين فنلندا والولايات المتحدة، وأكد أنها ستشكل تهديدا لروسيا التي تأسف للتهديد الناشئ من فنلندا، والتي كانت تربطها بها علاقات ممتازة في السابق. وقال المتحدث باسم الكرملين: "بالطبع هذا سيؤدي إلى زيادة التوتر بين روسيا وفنلندا".

المصدر: تاس