القوات الأوكرانية تطلق صواريخ بعيدة المدى على مدينة ماريوبول

أطلقت القوات المسلحة الأوكرانية 3 صواريخ بعيدة المدى في اتجاه مدينة ماريوبول في جمهورية دونيتسك الشعبية بعد منتصف ليلة أمس.

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جاء ذلك وفق ما أفاد به المركز المشترك للسيطرة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، حيث جاء في بيان المركز: "بعد منتصف الليل تم تسجيل قصف من التشكيلات المسلحة الأوكرانية من الشمال الغربي في اتجاه نقطة ماريوبول، حيث كان القصف بثلاثة صواريخ بعيدة المدى".

وكانت المرة الأخيرة التي قصفت فيها القوات المسلحة الأوكرانية مدينة ماريوبول في شهر مايو الماضي.

وقد حاصرت القوات الروسية ووحدات من جمهورية دونيتسك الشعبية المدينة 7 مارس من العام الماضي، وبحلول 21 أبريل حررت المدينة بأكملها تقريبا، فيما تمت محاصرة أكثر من ألفي عسكري أوكراني ومسلح من فوج "آزوف"، وفي منتصف مايو بدأوا في الاستسلام، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير المدينة بالكامل في 20 مايو.

المصدر: نوفوستي