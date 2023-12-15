ترشيح علييف رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية في أذربيجان

رشح حزب "يني أذربيجان" (أذربيجان الجديدة) الحاكم، رسميا رئيس الدولة الحالي إلهام علييف لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وتم اتخاذ القرار الخاص بذلك، في اجتماع موسع لقيادة الحزب اليوم الجمعة.

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ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية مبكرة غير دورية في أذربيجان، في يوم 7 فبراير 2024.

كما تم في الاجتماع الموسع لقيادة الحزب، تحديد الممثلين المعتمدين لمرشح حزب "أذربيجان الجديدة" خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهما نائب رئيس حزب أذربيجان الجديدة - رئيس المكتب المركزي طاهر بوداغوف ونائب رئيس الحزب علي أحمدوف.

وجاء في بيان صدر في ختام الاجتماع، أنه تم تعيين نائب رئيس الجهاز المركزي، أقليمان تاجييف، ممثلا مفوضا للشؤون المالية في الانتخابات الرئاسية المبكرة.

المصدر: نوفوستي