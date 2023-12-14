علييف إلى فترة رئاسية خامسة

كتب ستانيسلاف تاراسوف مقالا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، يتناول المواجهة الجيوسياسية التي يحاول إلهام علييف تجنبها، باللجوء إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

يترشح الرئيس الحالي لأذربيجان، إلهام علييف، لولاية رئاسية خامسة. ففي 12 كانون الأول/ ديسمبر، تم ترشيحه لمنصب رئيس الدولة للانتخابات المبكرة التي ستجرى في البلاد في 7 شباط/ فبراير 2024، بدلاً من 2025 المقررة سابقاً.

بشكل عام، يواصل الاقتصاد الأذربيجاني نموه البطيء ولكن المضطرد. على الأقل الوضع الآن أفضل بكثير مما كان عليه في العام 2003. وبالنظر إلى استعادة قره باغ وغياب أي منافسين سياسيين لعلييف، يبدو أن فوزه كان مضمونا في العام 2025. فلماذا قرر رئيس أذربيجان إجراء انتخابات مبكرة؟

عن هذا السؤال أجاب الخبير في شؤون الشرق الأوسط والقوقاز الباحث السياسي ستانيسلاف تاراسوف، بالقول:

"هو يستعجل الانتخابات، على ما يبدو تحسبا لتوترات قد تنشأ حول أذربيجان. فالآن، يحاول علييف تركيز السلطة في يديه وتحصيل ضمانات للحفاظ عليها للسنوات القادمة والبدء في تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد وتوسيع التعاون لإنشاء أنظمة أمنية إقليمية. ولديه عوامل داخلية إيجابية، فهو المنتصر. أما العوامل الخارجية فمصدر للتوتر. والآن، من المهم بالنسبة له أن يعزز وجوده، لأن محاولات التعويض عن النصر العسكري في حرب قره باغ الثانية بمعاهدة سلام لم تحقق النتائج المرجوة بعد، وهناك خطر من أن تستغل قوى ثالثة ثغرة التوتر هذه.

والآن تجد أذربيجان، مثل منطقة القوقاز بأكملها، نفسها في بؤرة مواجهة جيوسياسية كبرى. ومن خلال مثال أوكرانيا، يرى علييف أن البلدان التي تجد نفسها في مثل هذا المواقع تتمزق ببساطة. ولا يأتي التمزق من خلال المواجهات العسكرية فحسب، بل من خلال تقويض استقرار البلاد الداخلي. ولتلافي هذه المخاطر، يعمل علييف على تعزيز سلطته. أظن أنه سيجري بعد ذلك تغييرات على الدستور والتشريعات الداخلية".

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