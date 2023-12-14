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واشنطن: إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في روسيا قد يكون خطوة أولى لاستئناف المفاوضات بيننا

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واشنطن: إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في روسيا قد يكون خطوة أولى لاستئناف المفاوضات بيننا
Legion-Media
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، أن الخطوة الأولى نحو استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وروسيا، قد تكون إطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين في روسيا.

وقال ميلر تعليقا على نتائج المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "إذا كان بوتين يريد حقا استعادة العلاقات مع الولايات المتحدة، أو الدول الغربية الأخرى، يمكنه البدء بإطلاق سراح الأمريكيين المحتجزين أو المدانين في روسيا".

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وعقد اليوم اللقاء السنوي الخاص "الخط المباشر مع فلاديمير بوتين" الذي تم جمعه مع المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس الروسي، واستمرت الفعالية التي أطلق عليها اسم "نتائج العام"، أربع ساعات وثلاث دقائق.
وخلال اللقاء أجاب بوتين على أكثر من 80 طلبا وسؤالا من المواطنين والصحفيين، حول الأوضاع المحلية والعالمية.

المصدر: تاس+ RT

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أبرز محاور ونقاط المؤتمر الصحفي السنوي للرئيس فلاديمير بوتين (فيديو)