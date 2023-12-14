"CNN" تكشف سبب تأخر الغرب في منح سلطات كييف مزيدا من الدعم وعلاقة الناتو بذلك

ذكرت شبكة "CNN" أن التأخير بالموافقة على دعم كييف يأتي على خلفية اعتبار حلف الناتو أن أوكرانيا لا تحظى باهتمام الغرب، كما أنها ليست من العشرة الأوائل لدى عمليات البحث في غوغل

وقد أحبط الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق، طلب البيت الأبيض النظر في توفير أموال لأوكرانيا وإسرائيل إلى جانب تمويل احتياجات أخرى. كما أن مجلس النواب ليس في عجلة من أمره للموافقة على المشروع الخاص بتقديم الدعم لأوكرانيا.

أما هنغاريا فتحظر تقريبا جميع قرارات الاتحاد الأوروبي الخاصة بأوكرانيا، وهذا يسري على مبلغ 5 مليارات يورو من المفترض صرفها من صندوق السلام الأوروبي للدعم العسكري للعام 2024، فضلاً عن توفير 50 مليار يورو كمساعدات مالية كلية لأوكرانيا للفترة الممتدة ما بين 2024-2027.

وأوردت "CNN" أن دول الاتحاد الأوروبي ستتمكن في النهاية من الاتفاق على مواصلة تقديم الدعم لكييف، لكن على خلفية هذه التعقيدات الناشئة يعتقد مسؤولون غربيون وأوكرانيون أن أسوأ ما تخشاه كييف قد بدأ يتحقق، ـــــ لقد سئم الأوروبيون من أوكرانيا.

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وقال مسؤول كبير في حلف الناتو لشبكة "CNN" إن ما نشهده اليوم هو جزء من مسار طويل الأمد نحو الأسوأ، خلاصته أن أوكرانيا لم تعد محط اهتمام الغرب.

ووفقا للبيانات التي نشرتها Google Trends، يوم الاثنين الماضي، وتظهر فيها مؤشرات الأسئلة الأكثر تكرارا في مشغل البحث على Google، وتبين أن أوكرانيا لم تندرج ضمن العشرة الأوائل من عمليات البحث الإخبارية لعام 2023، في حين احتل الصراع في قطاع غزة المركز الأول في ترتيب الأخبار.

المصدر: نوفوستي