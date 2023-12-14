قال رئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس الدوما ليونيد سلوتسكي، إن الولايات المتحدة، التي تحاول الاحتفاظ "بمركز الأولوية" عن طريق الحروب تخاطر بأن تصبح دولة منبوذة.

وأضاف سلوتسكي، في تعليقه على كلمات الرئيس فلاديمير بوتين حول سياسات واشنطن الخارجية: "روسيا ليست من الدول التي تطلق النار على ساقها من أجل الصداقة الوهمية مع الغرب. إن العالم أوسع بكثير من حدود المليار الذهبي".

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وتابع البرلماني الروسي القول: "والولايات المتحدة، في محاولاتها للاحتفاظ بمركز الأسبقية عن طريق شن الحروب والديكتاتورية، تخاطر بالتحول إلى دولة منبوذة ومعزولة. أنا على استعداد لتأييد كلمات فلاديمير فلاديميروفيتش العديد من المواطنين، بما في ذلك الدول الغربية، يدعمون تصرفات روسيا، ويعتبرونها صحيحة".

وكان الرئيس بوتين قد قال خلال المؤتمر الصحفي السنوي والخط المباشر، إن الولايات المتحدة دولة مهمة وضرورية في العالم، لكن "السياسات الإمبريالية والإمبريالية المطلقة تعيق هذه الدولة نفسها"، لأنها تضطر في الوعي العام لأن تتصرف كدولة إمبراطورية.

المصدر: نوفوستي