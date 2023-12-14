تصريح صادم من ماسك عن القوات الأوكرانية: "لقد أجبروهم على ذلك"

علق الملياردير إيلون ماسك، على كلام رجل الأعمال الأمريكي ديفيد ساكس، الذي قال إن جيش روسيا سمح للقوات الأوكرانية بمهاجمة خطوط دفاعه، ونتيجة لذلك تكبد الأوكرانيون خسائر فادحة.

وفقا لرجل الأعمال، تقوم القوات الروسية الآن بالضغط على الخطوط الأوكرانية في كل مكان وتسيطر على الأراضي.

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وكتب ماسك في رده على ذلك: "قبل بضعة أشهر، نصحت أوكرانيا بجعل الدفاع هدفها الرئيسي، حيث أن من يهاجم المواقع المحصنة سيتكبد خسائر فادحة، لكن الغرب كان مصرا للغاية على إجبار القوات الأوكرانية على الهجوم".

ويشار إلى أن القوات الأوكرانية، أمضت خمسة أشهر في محاولة الهجوم في اتجاهات يوجنودونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، وألقت في المعركة ألوية مدربة من قبل الناتو ومسلحة بمعدات أجنبية، لكن هذه الهجمات تكللت بالفشل.

من جانبه، قال الرئيس فلاديمير بوتين في يوم 5 أكتوبر، إنه منذ 4 يونيو فقد العدو أكثر من 90 ألف شخص و 557 دبابة وحوالي 1900 مركبة مدرعة.

وشدد الرئيس بوتين أيضا، على أن الهجوم المضاد الأوكراني فشل عمليا.

المصدر: نوفوستي