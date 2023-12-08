صرح دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على شبكة التواصل الاجتماعي "X"، أن أوكرانيا قد هُزمت بالفعل.

وقال نجل ترامب في تغريدة على موقع X "تويتر" سابقا: "لقد خسرت أوكرانيا الحرب منذ فترة، ونحن نبقيهم على أجهزة دعم الحياة (أجهزة التنفس الاصطناعي) بأموال لا نهاية لها".

وشدد على أن الولايات المتحدة لا ينبغي أن ترعى أوكرانيا، لأن ليس لديها فرص لتحقيق النصر، مشيراً إلى أنه إذا كانت دول "الناتو" خائفة من روسيا، فيجب عليهم دعم كييف بمزيد من الأموال، وعدم انتظار ذلك من الولايات المتحدة.

ورفض مجلس الشيوخ الأمريكي يوم الأربعاء، تمرير مشروع القانون المتعلق بتخصيص مساعدات بمليارات الدولارات، بما في ذلك لكييف وإسرائيل، ورفض النظر في المشروع.

وأشار تقرير أعده معهد "كيل" للاقتصاد العالمي إلى أن التمويل الغربي لكييف منذ أغسطس وحتى أكتوبر 2023، انخفض بنسبة 90% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022. ولكن دون فائدة حيث اعترف فاليري زالوجني قائد القوات الأوكرانية، بأن الهجوم المضاد الأوكراني تكلل بالفشل، وبأن قواته لم تتمكن من تحقيق أي اختراق حقيقي في الجبهة وبأن كل الحسابات كانت خاطئة.

المصدر: نوفوستي