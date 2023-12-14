فنلندا تفتح نقطتي تفتيش على الحدود مع روسيا

أعلنت الحكومة الفنلندية فجر اليوم الخميس، فتح نقطتي عبور حدوديتين مع روسيا، بعدما قررت نهاية الشهر الماضي إنهاء العمل باتفاقية التعاون الحدودي مع روسيا.

وجاء في منشور صادر عن وزارة الداخلية الفنلندية على منصة "إكس": "ستواصل فنلندا فرض القيود على الحدود الشرقية، وستظل نقاط العبور الحدودية مغلقة باستثناء نقطتي فاليما ونيرالا، اللتين ستُفتحان لعبور السيارات الخميس 14 ديسمبر".

وكانت الحكومة الفنلندية قد أعلنت، في 30 نوفمبر الماضي، إنهاء العمل باتفاقية التعاون الحدودي مع روسيا.

وذكرت الحكومة الفنلندية، أنها تلقت مذكرة من وزارة الخارجية الروسية حول هذا الموضوع، في 25 أكتوبر، حول قرار روسيا إنهاء هذه المعاهدة.

وجاء في بيان صادر عنها: "يصدر مجلس الدولة قرارا بإلغاء الاتفاقية بين جمهورية فنلندا وحكومة روسيا الاتحادية، بشأن تطوير التعاون الحدودي بين جمهورية فنلندا وروسيا الاتحادية". ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ، في 24 يناير 2024.

وكان رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين وقع، في 20 أكتوبر الماضي، قرارا بإنهاء الاتفاقية مع فنلندا بشأن تعزيز التعاون الحدودي.

بالإضافة لذلك، قامت السلطات الفنلندية مؤخرا، بإغلاق سبعة من أصل ثماني نقاط تفتيش على الحدود مع روسيا، ويسري القرار حتى 23 ديسمبر الجاري؛ معللة ذلك بدخول غير منضبط لمواطني دول ثالثة عبر الحدود مع روسيا.

المصدر: RT