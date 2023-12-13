بايدن يعلق على فتح تحقيق في مجلس النواب الأمريكي لعزله

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن ليل الأربعاء، أن فتح تحقيق بمجلس النواب لعزله هو "حيلة سياسية لا أساس لها".

وجاء في بيان من جو بايدن بشأن العزل:

"يحتاج الشعب الأمريكي إلى قادته في الكونغرس لاتخاذ إجراءات بشأن الأولويات المهمة للأمة والعالم".

"التقيت يوم الثلاثاء برئيس أوكرانيا، الذي يقود شعبه في "معركة من أجل الحرية ضد العدوان الروسي" لقد جاء إلى أمريكا ليطلب منا المساعدة. ومع ذلك فإن الجمهوريين في الكونغرس لن يتحركوا للمساعدة"، على حد وصفه".

"إن شعب إسرائيل يخوض معركة ضد الإرهابيين، وهو ينتظر مساعدتنا. ومع ذلك فإن الجمهوريين في الكونغرس لن يتحركوا للمساعدة".

"علينا معالجة الوضع على حدودنا الجنوبية، وأنا مصمم على محاولة حل المشكلة. نحن بحاجة إلى التمويل لتعزيز أمن الحدود، لكن الجمهوريين في الكونغرس لن يتحركوا للمساعدة".

"نحن بحاجة إلى مواصلة تقدمنا ​​في الاقتصاد والتأكد من استمرار انخفاض التضخم واستمرار نمو الوظائف، وهذا يعني تجنب الأزمات الاقتصادية التي نتسبب بها ذاتيا مثل إغلاق الحكومة، وهو ما يدفعنا إليه الجمهوريون في الكونغرس في غضون أسابيع قليلة لأنهم لن يتحركوا الآن لتمويل الحكومة والأولويات الحاسمة لجعل الحياة أفضل للشعب الأمريكي".

"هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به. ولكن بعد إضاعة أسابيع في محاولة العثور على رئيس جديد لمجلس النواب والاضطرار إلى طرد أعضائهم، يغادر الجمهوريون في الكونغرس لمدة شهر دون القيام بأي شيء لمعالجة هذه التحديات الملحة".

"أستيقظ كل يوم وأنا أركز على القضايا التي تواجه الشعب الأمريكي – القضايا الحقيقية التي تؤثر على حياتهم وعلى قوة وأمن بلدنا والعالم. ومن المؤسف أن الجمهوريين في مجلس النواب لا ينضمون إلي. فبدلاً من القيام بأي شيء للمساعدة على تحسين حياة الأميركيين، يركزون على مهاجمتي بالأكاذيب. فبدلاً من القيام بعملهم في العمل العاجل الذي يتعين عليهم إنجازه، اختاروا إضاعة الوقت في هذه الحيلة السياسية التي لا أساس لها من الصحة والتي يعترف حتى الجمهوريون في الكونغرس بأنها لا تدعمها الحقائق".

"الشعب الأمريكي يستحق الأفضل. أعرف ما سأواصل التركيز عليه. أود أن أدعو الجمهوريين في الكونغرس للانضمام إلي".»

وقد صوت مجلس النواب الأمريكي بقيادة الجمهوريين ليل الأربعاء بالموافقة على بدء فتح تحقيق لعزل الرئيس جو بايدن.

المصدر: RT