يعتقد سكوت ريتر، ضابط المخابرات السابق بالجيش الأمريكي، إن الجيش الروسي اكتسب خبرة لا تقدر بثمن في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وقال ريدر لقناة Dialogue Works على منصة اليوتيوب: "لا توجد قوات مسلحة على ظهر هذا الكوكب تتمتع بالخبرة التي تتمتع بها القوات الروسية.. لقد كان بإمكان العسكريين الأوكرانيين أن يكتسبوا خبرة مماثلة لو انهم بقوا على قيد الحياة، لكنهم جميعا ماتوا.. والآن من يقاتل في صفوف الجيش الأوكراني هم أشخاص غير مدربين".

وقال الخبير الأميركي إن "القوات الأوكرانية لا تملك الأسلحة اللازمة، ولا تعرف كيفية استخدام الأسلحة".

ووفقا لضابط المخابرات الأمريكي السابق، "خلال المدة السابقة للعملية العسكرية وحتى اليوم، تمكنت روسيا من تأسيس نظام يتولى تدريب عشرات الآلاف من المقاتلين، وتحويل المتطوعين إلى جنود محترفين".

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وأكد ريتر على أن "الروس وحدهم" يملكون هذه الآلية العسكرية الجيدة التنسيق.

وفي وقت سابق، قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، إن تجربة العملية الخاصة قدمت لروسيا أرضية لتطوير أساليب منهجية للحفاظ على الاستعداد القتالي لوحدات وتشكيلات الجيش الروسي وقوات الأمن الأخرى.

وقال نائب القائد العام للقوات الجوية الفضائية، الفريق أندريه ديمين أن "المعرفة تعززت بتجارب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وهذا كله يتم نقله إلى أعضاء هيئة التدريس وإدراجه في كتب المنهج لتدريب قوات الدفاع الجوي الروسية".

المصدر: ريا نوفوستي