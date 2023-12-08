"كلاشينكوف" تزود الجيش الروسي بدروع جديدة لحماية الأفراد

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "كلاشينكوف"، أن الشركة بدأت بتزويد الجيش الروسي بمعدات " Strelok" العسكرية.

وجاء في بيان صادر عن الشركة:"بدأت شركة Triada التابعة لنا بتزويد الجيش بمعدات Strelok العسكرية، هذه المعدات توفر حلولا شاملة وفيها دروع الحماية الفردية والمعدات المخصصة للعسكريين التابعين للجيش الروسي".

وأضاف البيان:"بحلول نهاية العام الجاري ستقوم Triada بتزويد وزارة الدفاع الروسية بـ 25 ألف مجموعة من معدات Strelok العسكرية التي تصنعها".

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وتتكون معدات "Strelok" من دروع واقية مضادة للرصاص والشظايا، توفر حماية للجنود وفق معيار "Br5" مع نظام توزيع الوزن على الجسم، إضافة إلى حقائب صغيرة لحمل مختلف أنواع المعدات والذخائر، وحقيبة كبيرة بسعة 30 ليتر، وتم تطوير عناصر الدروع المضادة للشظايا في هذه المعدات من قبل معهد الأبحاث التابع لشركة "كلاشينكوف".

المصدر: نوفوستي