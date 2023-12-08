"كلاشينكوف" تبدأ في إنتاج مجمعات مخصصة لقيادة المسيّرات

سلمت شركة "كلاشينكوف" الجيش الروسي مؤخرا، دفعة أولى من المراكز الذاتية الحركة الخاصة بالتحكم في المسيرات.

بدأت شركة "كلاشينكوف" الروسية في الإنتاج الصناعي للمراكز المتنقلة المتخصصة في قيادة المسيّرات، وقد سلمت أول دفعة منها لشركة "إيجبفسك" للمنظومات المسيّرة التي تنتج العديد من الدرونات بمختلف أنواعها.

إقرأ المزيد

ويذكر أن مركز قيادة المسيّرات يوضع على منصة شاحنة "كاماز – 4350" التي تتميز بقدرة عالية على اجتياز الموانع والسير على الأراضي الوعرة. وتخصص الشاحنة لنقل مجمع المسيرات وتخزينه وصيانته. ويقوم المجمع بدوره بتعديل عملية الرماية باستخدام الذخائر الفائقة الدقة.

وجدير بالذكر، أن مجلس إدارة شركة "كلاشينكوف" اتخذ قرارا بتشكيل كتيبة تكنولوجية تضم العربات الخاصة في مرفق "أيجيفس" الإنتاجي التابع له .

ومن أولويات الكتيبة إنتاج مجمعات مزودة بدرونات انتحارية (ذخائر حائمة)، وتخصص المجمعات لإصابة الأهداف المنعزلة والجماعية بالذخائر الفائقة الدقة. وتقوم الكتيبة في إطار الحجوزات الحكومية بإنتاج الوسائل الأرضية الخاصة بإطلاق الذخائر الحائمة (الدرونات الانتحارية) وعربات الاختبار وعربات الصيانة. كما أنها تولت الرقابة على الإنتاج الصناعي والمرافقة الهندسية لتلك العملية وصيانة الدرونات والصواريخ الموجهة، فضلا عن تنظيم إنتاج نماذج جديدة من الدرونات والصواريخ.

وحسب "كلاشينكوف" فإن شركة "إيجيفسك" للمنظومات المسيّرة تعمل على إطلاق المسيّرات العسكرية على شكل الطائرات من طراز "غرانات - 4" (الرمانة). ويتم تزويدها بمحرك بنزيني. وبمقدورها أن تبقى في الجو لمدة 6 ساعات حيث تقوم بتعديل نيران المدفعية و"إضاءة" الأهداف التي تستهدفها الأسلحة الفائقة الدقة على مدى 70 كيلومترا. ووصلت سرعة الدرون إلى 100 كيلومتر في الساعة.

المصدر: روسيسكايا غازيتا