روسيا.. ابتكار روبوت لولبي لأداء مهام خطيرة

ابتكر علماء جامعة بطرس الأكبر للعلوم التقنية، في بطرسبورغ، روبوتا فريدا يعمل بالدفع اللولبي يقوم بتنفيذ مهام صعبة على الثلوج الرخوة والجليد والمستنقعات والرمال.





ويشير المكتب الإعلامي للجامعة إلى أن هذا الروبوت سيحسن عمليات الإنقاذ، وكذلك البحث في المناطق التي يصعب الوصول إليها.

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وجاء في بيان المكتب: "ابتكر علماء جامعة بطرس الأكبر للعلوم التقنية روبوتا يسمح بأداء مهام خطيرة تتطلب عملا مكثفا في الترب الرخوة - الثلوج العميقة والجليد والرمال والمستنقعات المغمورة بالمياه. كما يمكنه التحرك على الماء، ما سيزيد من فعالية البحث والإنقاذ والاستطلاع، وسيسمح أيضا باستكشاف مناطق ورواسب جديدة".

ويشير المكتب إلى أنه لا مثيل له في روسيا، وأن أقرب منافس أجنبي هو منصة HELIX الكندية. ويمكن تجهيز هذا الروبوت بالإضافة إلى ذلك بمسبار صدى ورادار ومحطة مختبر وحجرة لنقل البضائع، حيث يمكنه حمل ما يصل إلى 100 كغم والبقاء على سطح الماء. الروبوت قادر على أداء المهام أوتوماتيكيا لمدة 10 ساعات - ويمكن زيادة الوقت عن طريق تركيب نظام هجين يعمل بالوقود السائل.

ويشير فسيفولد غايدوك رئيس فريق العمل، إلى أن الروبوت يتحرك في جميع الاتجاهات بواسطة لولبين، ما يسمح له بالتحرك على مختلف الأسطح بما فيها المائية، وسوف يتم اختباره في الظروف الطبيعية في المناطق الساحلية لمدينة بطرسبورغ ومقاطعة لينينغراد بمشاركة جمعية المرشدين البحريين قبل نهاية السنة الحالية.

المصدر: تاس