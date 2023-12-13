الأسد يجري تعديلات في الحكومة السورية

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة، ومرسوما آخر يقضي بتعيين وزيرين جديدين.

وأصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم (38) الذي يقضي بإحداث الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وتتبع لرئيس الجمهورية وتحل محل وزارة شؤون رئاسة الجمهورية، وتهدف الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية وفق المرسوم رقم (38) إلى تقديم الأعمال التي تساعد في أداء رئيس الجمهورية لمهامه واختصاصاته، وتتولى الأمانة العامة تسيير الأمور الإدارية والمالية والقانونية في رئاسة الجمهورية والإشراف عليها، ويرأس الأمانة العامة أمين عام يشرف على أعمالها.

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ونشرت وكالة "سانا" نص المرسوم التشريعي رقم (38).

كما أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 313 القاضي بتسمية المهندس حسين مخلوف وزيرا للموارد المائية، وتسمية المهندسة لمياء يوسف شكور وزيرا للإدارة المحلية والبيئة.

المصدر: سانا