الأسد يصدر مرسومين بتعيين معاونين جديدين لوزير الخارجية

أصدرالرئيس السوري بشار الأسد مرسومين بتعيين معاونين جديدين لوزير الخارجية فيصل المقداد.

وأصدر الأسد المرسوم رقم 304 القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى السفير أيمن مارسيل رعد، حيث يتولى الإشراف على عمل إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية، إدارة الشؤون الآفرو آسيوية، إدارة الشؤون الأوروبية، إدارة أمريكا.

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كما أصدر الأسد المرسوم رقم 305 القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير الخارجية إلى حبيب علي عباس، حيث يتولى إدارة الشؤون العربية، وإدارة القنصلية والمغتربين، الإدارة القانونية والمياه الدولية، إدارة الخدمات المشتركة.

المصدر: RT