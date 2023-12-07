 
مباشر

الأسد يصدر مرسومين بتعيين معاونين جديدين لوزير الخارجية

أخبار العالم العربي

الأسد يصدر مرسومين بتعيين معاونين جديدين لوزير الخارجية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wk27

أصدرالرئيس السوري بشار الأسد مرسومين بتعيين معاونين جديدين لوزير الخارجية فيصل المقداد.

وأصدر الأسد المرسوم رقم 304 القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير الخارجية والمغتربين إلى السفير أيمن مارسيل رعد، حيث يتولى الإشراف على عمل إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية، إدارة الشؤون الآفرو آسيوية، إدارة الشؤون الأوروبية، إدارة أمريكا.

إقرأ المزيد
سفيرا سوريا لدى السعودية والجزائر يؤديان اليمين أمام الأسد
سفيرا سوريا لدى السعودية والجزائر يؤديان اليمين أمام الأسد

كما أصدر الأسد المرسوم رقم 305 القاضي بإسناد وظيفة معاون وزير الخارجية إلى حبيب علي عباس، حيث يتولى إدارة الشؤون العربية، وإدارة القنصلية والمغتربين، الإدارة القانونية والمياه الدولية، إدارة الخدمات المشتركة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا