اشتبه بجر أحدهم إلى نفق.. "يديعوت أحرونوت" تكشف تفاصيل مقتل وإصابة ضباط وجنود إسرائيليين في الشجاعية

كشفت صحيفة " يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تفاصيل مقتل وإصابة 15 ضابطا وجنديا إسرائيليا في كمين لـ "كتائب القسام" بحي الشجاعية شرقي قطاع غزة.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن الحادثة بدأت أمس الثلاثاء عند الساعة 4:30 عصرا، مع دخول مجموعة من وحدة الإنقاذ الخاصة التكتيكية (669) إلى مجمع مكون من ثلاثة مباني، مبينة أن المعركة استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة.

وذكرت أن قوة من الجيش الإسرائيلي دخلت لتفتيش المجمع المكون من ثلاثة مباني مجاورة وساحة من اتجاهين، وعثرت على فتحة في المجمع، وداخل أحد مباني المجمع، تم تفجير قنبلة مضادة للقوة بالإضافة إلى بنادق إم 16 وقنابل يدوية أطلقها مقاتلو "حماس". وأصيبت القوة الأولى المكونة من أربعة مقاتلين، وانقطع الاتصال مع أحد الضباط وكانت هنالك شبهات باختطافه إلى إحدى الأنفاق.

وأوضحت أنه خلال عملية إنقاذ العناصر واصل مقاتلو "حماس" إطلاق النار وإلقاء المتفجرات في المجمع. واكتشفت قوة الإنقاذ أن المقاتلين الأربعة من القوة الأولى قتلوا في المبنى، وتعرضت قوة المقدم تومر غرينبيرغ (35 عاما، قائد الكتيبة 13 من لواء جولاني)، لكمين تم فيه تفجير 3 عبوات ناسفة بمناطق مختلفة ما أدى لمقتل وإصابة 15 ضابط وجندي.

وحسب الجيش الإسرائيلي "ليس من الممكن تدمير كتيبة الشجاعية من الجو، فالعديد من مقاتلي حماس يختبئون في الأنفاق"، مؤكدا أنه " "في الأماكن التي قاتلنا فيها على الأرض، لم يعد أي إرهابي، وحيث قصفنا من الجو - عاد العدو الذي كان مختبئا وتعافى".

المصدر: "يديعوت أحرونوت"