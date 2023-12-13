تسمية أكبر معمرة في اليابان

أصبحت توميكو إيتوكا البالغة من العمر 115 عاما أكبر معمرة في اليابان.

أعلنت وزارة الشؤون الوطنية اليابانية أن توميكو إيتوكا البالغة من العمر 115 عاما أصبحت أكبر إمرأة معمرة في اليابان.

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وقد توفيت الثلاثاء 12 ديسمبر، اليابانية فوسا تاتسومي، البالغة من العمر 116 عاما والتي كانت تعتبر أكبر مواطنة سنا على قيد الحياة في اليابان، وذلك بعد وفاة معمرة بالغة من العمر 119 عاما، العام الماضي في محافظة فوكوكا.

وتسكن توميكو إيتوكا في محافظة هيوغو. ولدت في 23 مايو 1908 في عهد الإمبراطور ميجي، وهو الجد الأكبر للإمبراطور الياباني الحالي.

المصدر: نوفوستي