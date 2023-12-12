زيلينسكي يعلن استعداد أوكرانيا لإنتاج المزيد من الأسلحة بدعم أمريكي

أعرب فلاديمير زيلينسكي في اجتماعه برؤساء شركات الدفاع الأمريكية استعداد المجمع الصناعي العسكري الأوكراني لزيادة إنتاج الأسلحة والذخيرة، مجددا مطالبة واشنطن بدعم عسكري ومالي إضافي.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة وستنتج المزيد من الذخيرة والمعدات العسكرية، إلا أنها "تحتاج إلى دعم من الشركات الأمريكية القوية"، وعلى وجه الخصوص "للإنتاج المشترك لذخائر المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي وأنظمة المدفعية والصواريخ".

وتحدث زيلينسكي كذلك عن فكرة إنشاء مركز دفاعي في أوروبا يقام في أوكرانيا.

وأضاف أنه لتنفيذ هذه الفكرة، فإن السلطات الأوكرانية مستعدة لتبسيط الإجراءات البيروقراطية. وقال إن أوكرانيا تريد "دعوة الشركاء الأمريكيين للمشاركة في حصة شركات الدفاع الأوكرانية".

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وأفاد مكتب زيلينسكي بأن الاجتماع عقد في البيت الأوكراني بواشنطن، وحضره رئيس شركة BAE Systems توم أرسينو، وممثل شركة Day & Zimmermann هارولد يوه، ورئيس شركة Boeing تيودور كولبيرت، والمدير التنفيذي لشركة Sierra Nevada فاتح أوزمن، ونائب رئيس شركة Northrop Grumman ستيفن أوبرايان، ونائب رئيس شركة RTX جيف شوكلي، ونائب رئيس شركة Lockheed Martin ريموند بيسيلي، ونائب رئيس شركة General Dynamics مارك روال، والمدير التنفيذي لشركة D&M Holding دانييل باورز، ونائب رئيس شركة AeroVironment تشارلز دين.

المصدر: نوفوستي