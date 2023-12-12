"نيويورك تايمز": واشنطن سترسل جنرالا كبيرا إلى أوكرانيا لتطوير استراتيجية جديدة لقوات كييف

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن البنتاغون سوف يرسل الفريق أنطونيو أغوتو إلى كييف لتطوير استراتيجية عسكرية جديدة للجيش الأوكراني.

وكتبت الصحيفة أن "القادة العسكريين الأمريكيين والأوكرانيين يبحثون عن استراتيجية جديدة تمكّن كييف العام المقبل من إحياء فرصها".

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ووفقا للصحيفة، سيصل القائد العسكري الأمريكي من ألمانيا، وسيبقى في أوكرانيا لفترة طويلة ليكون قادرا على تقديم نصائح أوضح لقيادة القوات الأوكرانية، مشيرة إلى أن وجود أغوتو في كييف قد يكون خطوة نحو التخلي عن عدم التمركز الدائم للمستشارين العسكريين الأمريكيين في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن المستشارين الأمريكيين والأوكرانيين يأملون في وضع الاستراتيجية الجديدة خلال المناورات المقرر إجراؤها في يناير المقبل في ألمانيا.

وترى الصحيفة أن الهدف من هذه الاستراتيجية سيكون تشكيل قوة كبيرة "تحسب روسيا حسابها، وتدخل في مفاوضات ذات معنى في نهاية عام 2024 أو 2025".

وكان وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف قد بحث مؤخرا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن "الأهداف الاستراتيجية" والخطة العملياتية لأوكرانيا لعام 2024.

كما بحث الطرفان التعاون الدفاعي وجذب الاستثمارات إلى المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وتعزيز الدفاع الجوي وتكثيف بناء التحصينات.

المصدر: نيويورك تايمز