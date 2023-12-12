"نيويورك تايمز": تدريب الجيش الأمريكي لقوات كييف لم يمكّنها من اختراق الدفاعات الروسية

أشارت "نيويورك تايمز" إلى أن التدريبات التي تلقاها الجيش الأوكراني على أيدي الأمريكيين لشن هجومه المضاد لم تحدث أي تأثير، حيث تبين أن الدفاعات الروسية أقوى بكثير مما توقع الغرب.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر أوكرانية وأمريكية: "تم التدريب على الهجوم المضاد لعام 2023 وإعادة تشكيل الجيش الأوكراني على غرار الجيش الأمريكي. واستخدت الولايات المتحدة ذات النهج في التدريب الذي استخدمته في فيتنام والعراق وأفغانستان، ولكن لم يكن لذلك أي جدوى في أوكرانيا".

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وأقرت المصادر للصحيفة بأن خسائر القوات الأوكرانية خلال الهجوم المضاد كانت كبيرة، وتبين أن خطوط الدفاع التابع الروسية أقوى بكثير مما توقعه الغرب.

وأضافت أن القوات الأوكرانية تدربت في ألمانيا على أساليب اختراق دفاعات تبيّن أنها أضعف بكثير من التحصينات الروسية.

المصدر: نوفوستي