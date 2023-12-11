رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية يتحدث عن "احتمال نشوب صراع مع روسيا"

قال رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية كاريل ريهكا، إن "صراعاً بين الغرب وروسيا قد ينشأ على خلفية التوترات المتصاعدة، فيما لا يريد أي أحد تفاقم الأوضاع".

ونقلت وكالة أنباء "CTK" عن رئيس هيئة الأركان العامة التشيكية قوله: "الصراع مع روسيا ليس مستحيلاً، على الرغم من أننا نقدر أنه غير وارد في الوقت الحالي".

وأضاف في مؤتمر ببراغ: "إن الصراع قد ينشأ على خلفية تصاعد التوتر، فيما لا يريد أي أحد تفاقم الأوضاع".

وأوضح أنه "يمكن تجنب الحرب.. يجب على روسيا أن ترى حقا أن لدينا القدرة للدفاع عن أنفسنا والإرادة أيضا، ويجب أن ترى حقا أن من غير المجدي الدخول في صراع معنا"، مؤكدا "تماسك الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة السيادة والسلامة الإقليمية".

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن موسكو "تدين بشدة الخطاب العدواني المتزايد للمسؤولين الغربيين الذين لا يترددون في الإدلاء بتصريحات عالية حول موضوع الصراع الأوكراني".

هذا ودعا عضو مجلس النواب الأمريكي الجمهوري من فلوريدا مات غايتس، إدارة الرئيس جو بايدن، إلى إقناع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتفاوض على السلام.

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المصدر: تاس