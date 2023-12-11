"فاطمة" تسرق الأضواء.. من هي حبيبة رئيس الأرجنتين الجديد؟ (فيديو+ صور)

مع اختيار رجل الاقتصاد الليبرالي خافيير ميلي رئيسا للأرجنتين، فتح الناخبون أبواب السلطة أمام سيدة أولى استثنائية، يتابعها الملايين ولها نصيب كبير من الشهرة، فمن هي فاطمة فلوريس؟

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خطفت فلوريس البالغة من العمر 42 عاما الأضواء خلال الفترة الأخير، حيث ظهرت عدة مرات إلى جانب ميلي. وهي ممثلة ومقدمة برامج بارزة منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقبل كل شيء، هي نجمة كوميدية مشهورة بمواهبها كمقلدة.

كانت فلوريس متزوجة لمدة 22 عاما من منتجها نوربرتو ماركوس، وهو الذي اقترح اسمها المستعار "فاطمة"، لأن اسمها الحقيقي "يوجينيا". هي ابنة مهندس معماري ومدرس تاريخ وجغرافيا، نشأت بأوليفوس في بلدة شمال غرب بوينس آيرس، حيث يقع المقر الرسمي لرؤساء الأرجنتين.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، التقت فاطمة فلوريس وخافيير ميلي في ديسمبر 2022، على هامش برنامج تلفزيوني، لكن علاقتهما لم تبدأ إلا بعد بضعة أشهر.

ولم يتم الكشف عنها إلا في أغسطس الماضي، بعد أسبوع من الانتخابات التمهيدية التي استهدفت تسمية مرشحين للرئاسة. وتساءلت بعض وسائل الإعلام حينها عن سبب توقيت هذا الإعلان.

AP

وبعد سرية تامة، ظهر الحبيبان علنا لأول مرة قبل أسبوعين فقط من الانتخابات. وقبل بضعة أيام، في المرحلة الأخيرة قبل التصويت، اضطرت فاطمة فلوريس إلى نفي شائعات الانفصال.

ومساء أمس الأحد، ظهرت فاطمة متألقة إلى جانب خافيير ميلي، وهي تحيي الجمهور، فهل ستقاوم علاقتهما تقلبات السلطة والضغوط الإعلامية؟ بالنظر إلى السيرة الذاتية للرئيس الأرجنتيني المنتخب، هناك فضول على أي حال لمعرفة ما سيحدث بعد ذلك.

AP

ففي الماضي، قدم ميلي نفسه بانتظام على أنه من أتباع "الحب الحر"، وهو أن تكون هناك حرية للشريكين في ممارسة الجنس مع شركاء آخرين أيضا. وفي مقابلة مع قناة "America TV" البيروفية عام 2020، قدم نفسه على أنه يحب العلاقات الثلاثية وخبير في "جنس التانترا".

المصدر: TF1